«الأرصاد»: طقس معتدل غربا ومتقلب شرقا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس يميل للاعتدال على مناطق غرب ليبيا، اليوم الجمعة، بينما تتأثر مناطق الشرق بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال وارتفاع في درجات الحرارة.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الدواخل ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، وتتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا من مساء اليوم على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: شمالية غربية على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر معتدلة السرعة تنشط أحيانًا بينما تكون جنوبية غربية على باقي المناطق تنشط على الدواخل مثيرة للأتربة والغبار.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 36 درجة.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب.

– الرياح: غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 30 و34 درجة مئوية.