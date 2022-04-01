عبدالجليل: عدة دول رفضت طلب الدبيبة بالتمديد لحكومته

قال الناطق باسم الحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، إن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، طلب من عدة دول تأجيل الانتخابات والتمديد لحكومته، لكن طلبه قوبل بالرفض من الجميع.

وأضاف عبدالجليل، في تصريحات لـ«تليفزيون المسار» ، إن حكومة الوحدة ارتكبت تجاوزات كبيرة منذ استلام مهامها وتحاول الاستمرار رغم انتهاء ولايتها.

ولفت عبدالجليل، إلى أن الحكومة الليبية على إيمان كامل بضرورة إجراء الانتخابات والعمل على إنجاحها في أقرب الآجال.

وشدد على أن الحكومة الليبية هي حجر الأساس للوصول إلى بر الأمان، وآن الأوان للشعب الليبي أن يرتاح.

وأشار إلى أن حكومة الدبيبة تعمل على تضليل الرأي العام من خلال منصاتها، موضحا أنها شنت حربا إعلامية وروجت لأفكار كاذبة بأن الحكومة الليبية ستدخل طرابلس بالقوة.

وأكد أن الحكومة الليبية ستعمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه رغم قصر مدتها، فالحكومة الجديدة تمثل كل الليبيين لأنها جاءت باتفاق ليبي ليبي دون تدخلات خارجية.