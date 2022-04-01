الارصاد: استمرار التقلبات الجوية والرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 01/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يميل للإعتدال على مناطق غرب ليبيا هذا اليوم خاصة على الساحل بينما تتأثر مناطق الشرق بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على مناط الوسط والجنوب.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوي المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح مابين (25 – 30) مْ، على مناطق الشمال وما بين (30-34) مْ على الجنوب الغربي ، و تتراوح مابين(36 – 40) مْ، على مناطق الوسط والجنوب الشرقي. والله اعلم.