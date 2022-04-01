طقس مستقر على غرب ليبيا وتقلبات جوية بالشرق

أخبار ليبيا24

تشهد حالة الطقس في مناطق غرب ليبيا حالة من الاعتدال هذا اليوم خاصة على الساحل. بينما تتأثر مناطق الشرق بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وذكرت الأرصاد، أن التقلبات الجوية بشرق البلاد تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على مناط الوسط والجنوب.

ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح ما بين (25 – 30) مئوية، على مناطق الشمال وما بين (30-34) مئوية على الجنوب الغربي، و تتراوح ما بين(36 – 40) مئوية، على مناطق الوسط والجنوب الشرقي.

تفاصيل حالة الطقس

وفي رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب . والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الدواخل، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق هذا اليوم تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26-32) مئوية وتسجل انخفاضا من مساء اليوم على المناطق الساحلية.

وفي الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد، الواحات ومراده، فإن الطقس يشهد سماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر معتدلة السرعة، تنشط أحيانا بينما تكون جنوبية غربية على باقي المناطق تنشط على الدواخل مثيرة للأتربة والغبار. ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (24- 30) مئوية، تصل على جالو والجغبوب إلى (36) مئوية.

أما في الجفرة، سبها، غـات، غدامس والحمادة، السماء صافية إلي ظهور بعض السحب. الرياح غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال. ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح على أغلب المناطق ما بين (30-34) مئوية.

وفي الكفرة، السرير وتازربو، حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 40) مئوية.