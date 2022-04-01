حكومة الدبيبة تطلق على مستشفى المروة “المركز التخصصي للنساء والتوليد” بعد شرائه

أعادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تسمية مستشفى المروة الجديد عقب شرائه، وأطلقت عليه أسم المركز التخصصي للنساء والتوليد والقسطرة والمناظير بنغازي، وفقا لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت مستندات رسمية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكومة دفعت 250 مليون دينار ليبي مقابل شراء مستشفى المروة الجديد، مشيرين إلى أنه تم تحويله إلى مستشفى للولادة وأمراض النساء.

ولفتوا إلى أن المستشفى يقدم أفضل الخدمات لكافة المواطنين، مطالبين بالمحافظة عليه تحت إدارة ذوي خبرة كبيرة في مجال المنشآت الصحية، مشيرين إلى الطبيب نادر كويري تولى إدارة المستشفى الجديد.

وأشاروا إلى أن المستشفى تم تجهيزه وتطويره بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة ذات مواصفات عالية.و

بحسب تعاقد الشراء، فإنه سيتم استعماله كمستشفى للولادة وأمراض النساء والمناظير والقسطرة القلبية في مدينة بنغازي.