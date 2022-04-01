شاهد.. إصابة في اصطدام سيارة بدراجة بخارية في طرابلس

تعرض سائق دراجة بخارجية للإصابة جراء اصطدامه دراجته بسيارة في منطقة الظهرة بالعاصمة طرابلس.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان مقتضب، إن سائق السيارة دخل عكس الطريق، ولم يلتزم بأقصى اليمين ما تسبب في الحادث.

وأظهر فيديو نشرته المديرية على صفحتها بموقع «فيسبوك» لحظة الاصطدام، حيث اصطدمت السيارة بالدراجة البخارية التي كانت تقل شخصين وبينما سقط السائق دون حراك، طار الآخر في الهواء قبل أن يسقط على الأرض.

اصطدام سيارة بدراجة بخارية في طرابلس، 31 مارس 2022. (مديرية أمن طرابلس)

اصطدام سيارة بدراجة بخارية في طرابلس، 31 مارس 2022. (مديرية أمن طرابلس)

اصطدام سيارة بدراجة بخارية في طرابلس، 31 مارس 2022. (مديرية أمن طرابلس)