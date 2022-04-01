عون يشارك في اجتماع «أوبك» ويؤكد: ليبيا لازالت مستثناة من المساهمة في التخفيض

شارك وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد إمحمد عون، عبر تقنية الزوم، أمس الخميس، في الاجتماع السابع والعشرين لمجلس وزراء الأقطار المصدرة للنفط “أوبك”.

جاء ذلك بمشاركة وزراء الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء بالمنظمة.

واتفق الوزراء المجتمعون، على الاستمرار في تعويض التخفيض في الإنتاج بكمية وقدرها 43,200 برميل يومياً خلال شهر أبريل.

وبحسب بيان وزارة النفط، اليوم الجمعة، فإنه تم توزيع الزيادة على الدول المساهمة في التخفيض علماً بأن دولة ليبيا لازالت مستثناة من المساهمة في التخفيض.

وقد تلا هذا الاجتماع، اجتماعا طارئا للدول المصدرة للنفط أوبك وهو الاجتماع رقم 183 للمنظمة، حيث ناقش من خلاله موضوع تحديث المصادر الثانوية التي تستعمل من طرف الأمانة العامة للأوبك من أجل استيفاء معلومات الإنتاج.