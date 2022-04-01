وزير العمل يبحث عودة الشركات المصرية للعمل بليبيا

التقي وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة “م.علي العابد” الخميس، بالقاهرة نظيره المصري وزير القوى العاملة “محمد محمود سعفان” وبحضور مراد احميمة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، ويوسف مراد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد العابد في بداية الاجتماع على عمق وأصالة العلاقات ما بين البلدين الشقيقين؛ وناقش عدد من النقاط أبرزها الاطلاع على استمرار عملية الربط الإلكتروني وتنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العمالة المصرية والمشاكل والمعوقات التي تواجه عودة الشركات المصرية للعمل بليبيا؛ كما اطلع على تجربة التفتيش العمالي الذكي بمصر لتفعليها في ليبيا.