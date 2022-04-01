ليبيا.. طقس مائل للاعتدال على الغرب ورياح نشطة على الشرق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس للاعتدال على مناطق غرب ليبيا، بينما تتأثر مناطق الشرق بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال وارتفاع في درجات الحرارة.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء بها صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الدواخل مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول مساء الجمعة إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 26 و32 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا من مساء الجمعة على المناطق الساحلية.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر معتدلة السرعة تنشط أحيانًا بينما تكون جنوبية غربية على باقي المناطق تنشط على الدواخل مثيرة للأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 24 و30 درجة مئوية، و تصل على جالو والجغبوب إلى 36 درجة.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية مع ظهور بعض السحب، والرياح غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة تتراوح على غالبية المناطق ما بين 30 و34 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية مع ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 36 و40 درجة مئوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية