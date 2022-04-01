ليبيا.. طقس معتدل في الغرب ومتقلب في الشرق

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حالة من الاعتدال تشهدها حالة الطقس في مناطق غرب ليبيا اليوم الجمعة خاصة على الساحل.

في المقابل تتأثر مناطق الشرق بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبا، وفق نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وذكر المركز، أن التقلبات الجوية بشرق البلاد تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على مناط الوسط والجنوب.

وأوضح أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح ما بين (25 – 30) مئوية، على مناطق الشمال وما بين (30-34) مئوية على الجنوب الغربي، و تتراوح ما بين(36 – 40) مئوية، على مناطق الوسط والجنوب الشرقي.