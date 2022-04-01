ليبيا.. تحالفات تتشكل ومصير الانتخابات ما يزال مجهولا

تستمر خارطة التحالفات بين الأطراف الليبية الفاعلة في الساحة السياسية، في حين لا يزال مصير الانتخابات التي كانت مقرر إجراؤها ذات يوم في أواخر ديسمبر من العام 2021 مجهولاً، ولعل من أبرز التحالفات تلك التي أفرزت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب في الأول من مارس المنصرم.

إلا أن الوضع في ليبيا لا يزال شائكًا، فباشاغا يريد مباشرة مهامه من العاصمة طرابلس في حين يرفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة هذا الطرح ويتمسك بمنصبه وهو ما نتج عنه تصعيد وصل إلى التلويح باستخدام القوة بين الجانبين.

ويكشف المحلل السياسي عادل الخطاب لموقع “المصري اليوم” عن تكهنات منتشرة تفيد بانضمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى تحالف فتحي باشاغا، وهو يريد من ذلك الامتثال للهيئة التشريعية الوحيدة في البلاد المتمثلة في مجلس النواب، والحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا، إضافة إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

ويرى أن تحالف باشاغا له من القوة ما يستطيع من خلاله دخول طرابلس وتولي مهامه منها، وهي مسألة وقت فقط، مستبعدًا فكرة نشوب أزمات بين الطرفين وهذا يرجع لرئيس الحكومة الليبية الذي لا يزال متمسكًا بفكرة عدم استخدام القوة رغم استفزازات الدبيبة.

وأمام هذا التصعيد؛ يلتزم المنفي الحياد، كما أنه يتمسك بفكرة إيجاد قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع تفضي إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قريبًا.

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