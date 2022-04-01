صنع الله: نعمل على توطين الطاقات المتجددة المستحدثة والجديدة في ليبيا

زار مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، رفقة مدير إدارة التنمية المستدامة “مختار عبدالدائم “، الخميس، كلية الطاقات المتجددة – تاجوراء، وافتتح مشروع معمل الطاقات المتجددة الذي تم تجهيزه بأحدث المعدات المتعلقة بالطاقات المتجددة وذلك لدعم هذه الكلية وذلك ضمن برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة وشركاتها.

وكان في استقبال صنع الله، عميد بلدية تاجوراء ” خالد الأزرق ” ووكيل البلدية ” أيمن الكاتب ” وعميد كلية الطاقات المتجددة – تاجوراء ” الدكتور يوسف دريدر ” ومدير إدارة الكليات التقنية بوزارة التعليم التقني والفني ” الدكتور علي السائح ” بالإضافة إلى عدد من الأساتذة والمختصين والعاملين بالكلية.

وأشاد المهندس مصطفى صنع، بالجهود المضنية، للمسؤولين على الكلية، على ما يقومون به من جهد، بالرغم من قلة الإمكانيات وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا حاليا.

وأكد صنع الله، مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط بقدر المستطاع في تجهيز هذا المرفق العلمي، وبما يمكن هذه الكلية من توطين هذه التقنية المهمة جدا وهي تقنيات مستحدثة وجديدة في ليبيا.

وأوضح أن المستقبل واعد للطاقات المتجددة لاهتمام العالم بأسره ” بالتحول الطاقوي ” والمحافظة على الكون والبيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية للحد الأدنى، وأضاف أن ليبيا جزء من هذا العالم بتوقيعها على هذا البروتكول، متابعا:” ما نقوم به من دعم لهذه الكلية هو في إطار وطني خاصة، وأن المؤسسة لديها العديد من المشروعات في إطار التحول الطاقوي ولديها خبرة في هذا المجال”.

وأشار المهندس مصطفى صنع الله، في كلمته، إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ستعمل على استيعاب الخريجين المتفوقين من هذه الكلية وتعيينهم كتشجيع للكلية والطلبة للاتجاه إلى هذه العلوم.

من جانبه أشاد عميد بلدية تاجوراء، بالجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط في دعم كل المؤسسات والمعاهد التقنية المتخصصة، وكذلك الدعم الملحوظ لكل البلديات في مختلف أنحاء بلدنا الحبيب.

وفي ذات السياق، أوضح عميد الكلية، أن هذه الزيارة تعد خطوة كبيرة لدعم نشاط الكلية، موجها الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على تخصيصه جزء من وقته وزيارة الكلية.

وتم تقديم درع وشهادات التقدير باسم أهالي تاجوراء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية تقديرا لجهود رئيس مجلس الإدارة ومواقفه الوطنية وإدارته الرشيدة للمؤسسة الوطنية للنفط في ظل هذه الظروف.

وتفقد المهندس مصطفى صنع الله ومختار عبدالدائم، مبنى مستشفى تشخيص وعلاج أمراض الكلى المحاذي لمبنى الكلية، وذلك للاطلاع على هذا المستشفى وما يمكن لمؤسسة النفط تقديمه من دعم خدمةً للمرضى المترددين على هذا المرفق الصحي وحسب ما يتاح من إمكانيات.