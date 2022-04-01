في سلسلة لقاءات.. وزير العمل يبحث عودة القوى العاملة المصرية إلى ليبيا

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد، والوفد المرافق له بالعاصمة المصرية لقاء موسعا مع مسؤولي الشركات المصرية التي تم الاتفاق معها لتنفيذ مشروعات في ليبيا.

وتم اللقاء بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد احميمة، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد، وعدد من المسؤولين من الجانبين، وبمشاركة مندوبي إتلاف الشركات المصرية التي تم التعاقد معها لتنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية في قطاعي المواصلات والإسكان، حيث تم مناقشة آليات انتقال العمالة المصرية إلى ليبيا، وسبل تسهيل إجراءات منح التأشيرات والتنقل والإقامة وغيرها من التفاصيل المتعلقة بضمان عودة ميسرة للأيدي العاملة والشركات المصرية إلى ليبيا.

واستمع الحضور لشروح وافية من قبل وزير العمل، ووكيل وزارة الخارجية، ورئيس مصلحة الجوازات، باعتبار إن هذه الأطراف مجتمعة إلى جانب وزارة القوى العاملة المصرية، تمثل حلقة مكتملة لكل الإجراءات اللازمة لانتقال الأيدي العاملة من مصر إلى ليبيا.

وسبق هذا اللقاء اجتماع ثنائي للعابد، مع نظيره المصري وزير القوى العاملة “محمد محمود سعفان”، أكد خلاله العابد على عمق وأصالة العلاقات ما بين البلدين الشقيقين؛ وناقش عدد من النقاط أبرزها الاطلاع على استمرار عملية الربط الإلكتروني وتنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العمالة المصرية والمشاكل والمعوقات التي تواجه عودة الشركات المصرية للعمل بليبيا، كما اطلع على تجربة التفتيش العمالي الذكي بمصر لتفعليها في ليبيا.