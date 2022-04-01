أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، القبض على متهمين اثنين بسرقة أسطوانات غاز طهي بمنطقة الكراوة.

ووردت بلاغات عدة إلى مركز شرطة القره بوللي بخصوص سرقة أسطوانات غاز طهي بمنطقة الكراوة، وبعد التحري وجمع المعلومات جرى ضبط متهمين اثنين، وفق بيان صادر عن الوزارة.

– «الداخلية»: ضبط أسطوانات غاز طهي بالخمس قبل تهريبها للسوق السوداء

والمتهمان هما «ح.ع. أ» و«أ.ع.ش» واعترفا خلال التحقيقات بمسؤوليتهما عن السرقات، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.