ليبيا تسجل 33 إصابة و4 حالات وفاة بـكورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 33 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 582 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 679؛ سُجّل شفاء 99 حالة ،إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة على مستوى البلاد، 3 منها بالمنطقة الغربية وحالة واحدة بالمنطقة الشرقية ، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالمنطقة الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 5,6%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 501,738، منها 5,267 حالة نشطة من بينها 101 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 490,052 حالة، ووفاة 6,419 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,206,720 شخصا، و1,135,980 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 93,648 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,436,348 جرعة.

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