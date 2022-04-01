عون يُشارك في اجتماع منظمة أوبك – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، الخميس، في الاجتماع السابع والعشرين لمجلس وزراء الأقطار المصدرة للنفط “أوبك”، بمشاركة وزراء الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء بالمنظمة .

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن المجتمعون عبر تقنية الزوم. اتفقوا على الاستمرار في تعويض التخفيض في الإنتاج. بكمية وقدرها 43,200 برميل يومياً خلال شهر إبريل. مشيرة أنه تم توزيع الزيادة على الدول المساهمة في التخفيض مع استمرار استثناء ليبيا من المساهمة في التخفيض.

وقالت الوزارة أن عون شارك في اجتماع آخر طارئ وهو الاجتماع رقم 183 للمنظمة. حيث نوقش من خلاله موضوع تحديث المصادر الثانوية التي تستعمل من طرف الأمانة العامة للاوبك من أجل استيفاء معلومات الإنتاج.