باشاغا يقول إن الحكومة ستتولى قريبا مهامها في طرابلس بشكل سلمي

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قال، رئيس وزراء حكومة الاستقرار الليبية، فتحي باشاغا، في مقابلة مع رويترز، إنه يتوقع تولي الحكومة مهامها في طرابلس خلال الأيام المقبلة دون استخدام القوة.

ويرفض، عبد الحميد دبيبة، الذي تولى منصب رئيس الوزراء المؤقت قبل عام في عملية تدعمها الأمم المتحدة، التنازل عن السلطة لباشاغا ولا يزال قابعًا في العاصمة بدعم من بعض الجماعات المسلحة.

وبعد انهيار العملية الانتخابية، قال مجلس النواب إن حكومة الدبيبة انتهت، واختار باشاغا لقيادة فترة انتقالية جديدة نحو انتخابات العام المقبل.

وقال باشاغا في مقابلة في تونس “لدينا اتصالات مباشرة مع الغرب الليبي وطرابلس والنخبة السياسية وقادة الكتائب وبعض الشخصيات المجتمعية”.

وأضاف، “إن شاء الله الحكومة ستكون قادرة على القيام بمهامها في طرابلس في الأيام المقبلة”.

وأكد باشاغا، مرارا إنه لن يستخدم القوة لدخول العاصمة وقال “دخولنا إلى طرابلس سيكون سلميا تماما”.

وقال، إن هناك مؤشرات محلية ودولية تؤكد أنه سيكون قادرًا على تولي المسؤولية في طرابلس وأن حكومة الدبيبة غير قادرة على العمل خارج المدينة.