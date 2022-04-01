الكبير ونائبه يتابعان مشروع إعادة توحيد قطبي المصرف المركزي

عُقد اجتماع ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري الخميس؛ وذلك لمتابعة التقدم المحرز في عملية إعادة توحيد قطبي المصرف.

وحضر اجتماع اللجنة التسييرية الثاني مكتب إدارة المشروع الذي يتكون من مديري المشروع والخبراء من شركة ديلويت للخدمات المهنية.

وأثنى الحضور على الجهود المشتركة والتي أفضت إلى تنفيذ الخطة المشتركة لتوصيل سيولة نقدية تقدر بمليار دينار إلى المنطقة الشرقية، من خلال التعاون بين إدارتي الإصدار في مصرف ليبيا المركزي وفرعه ببنغازي، حتى يتم توزيعها على فروع المصارف التجارية، قبل حلول شهر رمضان.

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