الدريجة: كهرباء ليبيا تستهلك وقوداً بقيمة 8.5 مليار دولار

أكد الرئيس السابق لمؤسسة الاستثمار محسن الدريجة، أن إنتاج الكهرباء في ليبيا يستهلك ما يعادل نحو 200،000 برميل نفط في اليوم، أي 71 مليون برميل في العام.

وأوضح الدريجة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه بأسعار النفط اليوم، تكلفة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء دون تكلفة المحطات والصيانة وشبكة نقل الكهرباء تساوي 8.5 مليار دولار”.

وتابع:” نعم ثمانية ونصف مليار دولار سنوياً وإذا أضفنا استهلاك وصيانة محطات التوليد وتكلفة الشبكة ستكون التكلفة أكثر من تسعة مليار دولار سنوياً.

ولفت إلى أن تكلفة منظومة طاقة شمسية للمنزل تنتج 10 كيلووات في الساعة مع بطاريات عالية الجودة لا تتجاوز عشرة آلاف دولار وعمرها لا يقل عن عشرة سنوات، بحسبة بسيطة، ألف دولار في السنة، وهي لا تحتاج لشبكة أو ديزل أو بنزين”.

وأشار إلى أن التسعة مليار دولار التي سنستعملها لتوليد الكهرباء هذا العام كافية لتغطية 900 ألف بيت ليبي بالطاقة الشمسية لمدة عشرة سنوات”.

وشدد على أن الاستمرار في توليد الكهرباء باستخدام النفط والغاز وترك الطاقة الشمسية في دولة تتمتع بسطوع شمس ممتاز غير منطقي وغير مجدي”.

واستطرد:” اقترح انفاق 2 مليار دولار على الطاقة الشمسية هذا العام لوجود فائض في دخل النفط وسنستعيد هذا المبلغ خلال عام ونصف من بيع النفط والغاز الذي سنوفره من محروقات ويرتفع دخلنا من مبيعات النفط والغاز الذي نوفره لثمانية سنوات قادمة بمعدل مليار ونصف سنوياً، أي إجمالي 12 مليار دولار”.

وتابع:” يجب أن نبدأ في التحول لوسائل النقل الكهربائية التى تشحن بالطاقة الشمسة وتوفير ثمن الوقود المدفوع بالنقد الأجنبي الذي تستهلكه السيارات”.

وأكد أن هذه الأمور هي التي يجب أن تكون في برامج الانتخابات وليس الكلام الفضفاض عن التنمية المستدامة والرفاهية وغيرها من الأماني التي ليس لها علاقة بالواقع.