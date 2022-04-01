النائب العام يأمر بالتحفظ على غاز “بروميد الميثيل” المسبب للسرطان

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أمر النائب العام بالتحفظ على كافة الكميات الموجودة في الأسواق من مادة “بروميد الميثيل”. لافتا أنه مبيد جرى تداوله داخل البلاد في شكل غاز مسال تحت الضغط. يستعمل على نطاق واسع في مكافحة الآفات الزراعية وتعقيم المخازن والتربة.

يسمم الإنسان والحيوان

وأوضح مكتب النائب العام عبر بيان له أنه تلقى بلاغًا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. تضمَّن إثبات واقعة توريد كمية من مادة “بروميد الميثيل”، رغم استقرار الرأي العلمي القائل بسُمِّيَتِه على الإنسان والحيوان. وتصنيفه من المواد التي من شأنها تنشيط الخلايا السرطانية، والتسبُّب في أمراض مزمنة للإنسان. وإلحاق الضرر بالنظام البيئي، خاصة تسبُّبه في تلوث المياه الجوفية والتربة بشكل حاد بعد استعماله وتحلُّلِه.

ووجه النائب العام باتخاذ الإجراءات التحفظية التي تسهم في حماية المستهلك والمصلحة العامة. وتستجيب للمقررات الدولية بشأن حماية البيئة والأحياء، حيث كلف جهاز الحرس البلدي. وإدارة المهام الخاصة، والإدارة العامة لإنفاذ القانون، وقوة مكافحة الإرهاب بمباشرة الاستدلال لتحديد نقاط التزوّد بغاز “بروميد الميثيل”. وحصر الكميات المتوفرة منه والتحفظ عليها، وسماع أقوال حائزها، واستلام مستندات الاستيراد وعقود البيع في الداخل.

تأطير منع استعماله

وأوضح البيان أن الجهات المكلفة شرعت في إجراء مقتضيات التدابير القضائية بدءًا من يوم الإثنين الماضي. كما أُحيطَت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، والإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي علماً بالقضية. من أجل إسناد أمر المعالجة الضرورية المطلوبة إلى متخصصين خبراء. وصولاً إلى تأطير منع استعمال الغاز المذكور وغيره من المواد المحظور استيرادها بشكل يتيح علم الكافة بخطورتها. ومنع توريدها والتصدي لاستعمالها، بالشراكة والتعاون مع الجهات التنفيذية ذات الصلة بالموضوع.