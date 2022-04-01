النعاس: “لجنة الخبراء” تأكيد على عزم الدبيبة التخلص من الأجسام الحالية

دافعت أمين عام “حزب الجبهة الديمقراطية”، فيروز النعاس، عن تشكيل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لجنة ”تنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب”، الذي اختارها لتكون عضوة باللجنة ضمن 20 شخصية.

واعتبرت النعاس في تصريحات لموقع “عربي 21” الممول من قطر، إن تشكيل الدبيبة لهذه اللجنة تأكيد على عزم الحكومة على المضي نحو الانتخابات وتنفيذ رغبة الليبيين في التخلص من الأجسام الحالية.

وقالت النعاس إنه “لا يوجد أي مانع قانوني لتشكيل لجان من خبراء ومختصين في أي مشروعات ترغب في تنفيذها الحكومة، وهذه لجنة من أحد مهامها تكوين أو تشكيل رأي عام لدعم الانتخابات، لأن إحدى مهام السلطات التنفيذية اقتراح قوانين وتقديم مقترحات قوانين للسلطات التشريعية”.

وعند سؤالها عن تعارض هذه الخطوة مع تحركات البعثة الأممية ومجلسي النواب والدولة بخصوص إنجاز قاعدة دستورية، ردت النعاس: “من المتوقع والطبيعي أن يعلن مجلس النواب رفضه لهذه اللجنة، وهي لا تتعارض ولا تشوش على أحد، لكنها ستعمل على وضع خارطة طريق حقيقية تشمل قاعدة دستورية حتى ننهي الوضع الحالي ونصل إلى مرحلة الاستقرار بعيدا عن مخططات البعثة الأممية”.

وتابعت عضوة اللجنة بأن “الخطوة الأولى للجنة ستحدد بعد الاجتماع الأول وتحديد ثوابت العمل والنظام الداخلي ومن ثم سيتم الإعلان عن برنامج عمل اللجنة مع تحديد الجدول الزمني لعملها”.