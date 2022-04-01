ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

01 April, 2022

استقبل آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي بمكتبه صباح الأربعاء، اللواء سليمان علي سالم مدير عام مصلحة الجمارك، رفقة العميد رضاء اوهيبة مدير معهد التدريب والدراسات الجمركية والعميد سالم البصير مدير ادارة الشؤون الفنية والعميد مراد العالم مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، إضافة إلى المستشار القانوني الاستاذ محمد العزيبي .

وتم خلال هذا الإجتماع مناقشة ما تم تنفيذه من اجراءات وفق الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين

المنطقة الغربية و وضع الحلول المناسبة وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة المشتركة ،لمكافحة التهريب والمخدرات، هذا وقد أكد الحاضرون خلال الإجتماع على ضرورة فرض هيبة الدولة على كامل أراضيها ومنافذها الحدودية من خلال مكافحة كافة مظاهر التهريب وفق القوانين والنظم والتشريعيات السارية وبالتنسيق مع النيابة العامة.