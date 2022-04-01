بالصور: أجواء رمضانية احتفالية في المدينة القديمة بطرابلس

انتشرت أجواء رمضانية في المدينة القديمة في طرابلس، بين الزينة التي ظهرت في أغلب شوارعها، واحتفالات الأطفال بالفوانيس.

كما انتشرت مظاهر البهجة على المواطنين والمحلات، التي علق أغلبها الزينة والإضاءات الاحتفالية بالشهر الكريم.

ونشرت محلة المدينة القديمة على «فيسبوك» صورا أظهرت هذه الاحتفالات، وعلقت عليها «‏اللهم بلغنا رمضان بقلوبٍ صالحة، تقية، نقية، مخلصة، تائبة، لك محبة، ولرضاك ساعية، ولجنتك طالبة، ولطاعتك راغبة، وعن المعاصي عازفة».

وتستطلع الهيئة العامة للأوقاف في ليبيا والبلاد الإسلامية، اليوم الجمعة، هلال شهر رمضان المعظم، فيما من المتوقع أن يكون غدا السبت أول أيام الشهر الكريم.

أجواء رمضانية احتفالية في المدينة القديمة بطرابلس. (محمد شلش)

أجواء رمضانية احتفالية في المدينة القديمة بطرابلس. (محمد شلش)

أجواء رمضانية احتفالية في المدينة القديمة بطرابلس. (محمد شلش)

أجواء رمضانية احتفالية في المدينة القديمة بطرابلس. (محمد شلش)

أجواء رمضانية احتفالية في المدينة القديمة بطرابلس. (محمد شلش)

أجواء رمضانية احتفالية في المدينة القديمة بطرابلس. (محمد شلش)