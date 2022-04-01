اللافي والسفير الجزائري يبحثان مستجدات الوضع في ليبيا

العنوان-طرابلس

استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع سفير الجزائر لدى ليبيا، سليمان شنين، خلال لقائهما في طرابلس، اليوم الخميس، جهود المجلس الرئاسي الرامية لإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا.

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إلى إن السفير، سليمان شنين، نقل للافي خلال اللقاء تحيات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون للمجلس الرئاسي، وتأكيده على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وبحث اللافي مع سفير الجزائر آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار بإجراء الاستحقاق الانتخابي تنفيذا لتطلعات الشعب الليبي، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا الإطار.

وأشاد اللافي خلال اللقاء بمواقف الجزائر حكومة وشعبا الداعمة والمساندة لليبيا خلال السنوات الماضية، دون التدخل في السيادة الليبية معربا عن تقديره للجهود الجزائرية التي تبذل لحل الأزمة، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية، من أجل الوصول إلى تسوية تسهم في استقرار ليبيا.

واستعرض اللافي مع سفير الجزائر، آخر مراحل مشروع المصالحة الوطنية. مؤكدا أنه سيكون مشروعا متكاملا لصياغة ميثاق سلمي – اجتماعي يتوافق عليه الجميع بحيث يكون مدخلا لحل الأزمة السياسية في البلاد مؤكدا العمل على آلية تسريع صياغة قاعدة دستورية، توفر بيئة مناسبة للانتخابات.

من جانبه، أكد السفير عبدالقادر شنين، أن أمن واستقرار ليبيا، من أمن واستقرار الجزائر وأن بلاده لن تدخر جهدا لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بالتواصل مع الأطراف السياسية الليبية والدولية كافة.