الانتهاء من تنفيذ ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري المدني

أنهت شركة أعمار فزان بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتنسيق مع بلدية أوباري، أعمال مشروع تنفيذ وصلة وساحة وقوف الطائرات في مطار أوباري المدني.

وأفاد مدير مطار أوباري محمد ميلاد، في تصريح لـ “218”، أن مساحة المشروع المنجزة بلغ 5,200 كيلو متر مربع، بينما وصل طول الممر 150 متر من الخرسانة المسلحة.

من جانبه، وجّه عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو الدعوة لشركات الطيران العاملة كافة بالبدء في استخدام المطار لتسيير رحلات من أوباري نحو مطارات طرابلس وبنغازي؛ للتخفيف من معاناة المسافرين على الطرقات المتهالكة.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد سنوات عانى فيها المطار من تهالك البنية التحتية، مما أثّر بشكل مباشر على حركة الطيران نحو مطارات البلاد الداخلية.

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