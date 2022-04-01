جويلي يناقش مع مدير الجمارك خطط مكافحة التهريب

استقبل ما يعرف بمدير إدارة الاستخبارات العسكرية وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي وآمر «غرفة العمليات المشتركة»، في مكتبه، الأربعاء، اللواء سليمان علي سالم مدير عام مصلحة الجمارك.

وبحسب بيان مصلحة الجمارك، فإن اللقاء، حضره العميد رضاء أوهيبة مدير معهد التدريب والدراسات الجمركية والعميد سالم البصير مدير إدارة الشؤون الفنية بمصلحة الجمارك والعميد مراد العالم مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، إضافة إلى المستشار القانوني محمد العزيبي.

جاء ذلك في إطار تعزيز ومتابعة العمل المشترك بين الجهات الأمنية المعنية بتنفيذ الخطط و البرامج التي وضعت لمكافحة التهريب بشتى أنواعه.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة ما تم تنفيذه من إجراءات وفق الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المنطقة الغربية ووضع الحلول المناسبة وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة المشتركة لمكافحة التهريب و المخدرات.

أكد الحاضرون، خلال الاجتماع، ضرورة فرض هيبة الدولة على كامل أراضيها ومنافذها الحدودية من خلال مكافحة كافة مظاهر التهريب وفق القوانين و النظم والتشريعيات السارية و بالتنسيق مع النيابة العامة.