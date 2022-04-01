حملة أمنية موسعة بمدينة مسلاتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس مكتب الإدارة العامة للدعم المركزي مسلاتة نقيب مراد شيتاو عن البدء في حملة أمنية موسعة في المدينة.

وقال شيتاو لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، إن الحملة الأمنية الموسعة بدأت مساء الأمس الخميس. وستستمر الإدارة في نشر دورياتها ليلاً وحتى الصباح لحفظ الأمن والمجاهرة به، وضبط المخالفين.

وأوضح شيتاو، أن تم ضبط العديد من التجاوزات والمخالفات الأمنية، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم. مشيراً إلى أن سيكون هناك خطة أمنية خلال شهر رمضان المبارك .