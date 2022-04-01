ألمانيا: نرفض الاستمرار في تدريب خفر السواحل الليبيين لاظهارهم سلوكًا غير مقبول

ليبيا – تحدث تقريران إخباريان نشرتهما وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركية وشبكة تلفزيون “يورو نيوز” الأوروبية عن مهام تدريب خفر السواحل الليبيين.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد، أشارا إلى رفض ألمانيا لقيام جيشها بتوفير مزيد من خدمات التدريب لخفر السواحل الليبيين، بسبب مخاوف بشأن معاملة المهاجرين غير الشرعيين وفقًا لما أفادت به المتحدثة باسم الخارجية الألمانية “أندريا ساسي”.

وقالت “ساسي”: “إن المسؤولين الليبيين أظهروا سلوكًا غير مقبول متكرر تجاه المهاجرين غير الشرعيين والمنظمات غير الحكومية، فلطالما اتهمت وحدات فردية من خفر السواحل الليبيين بإساءة معاملة من يتم القبض عليهم وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا بالقوارب”.

وتابعت “ساسي” قائلة: “وفي ضوء ذلك لا تستطيع الحكومة الألمانية حاليًا تبرير تدريب جنود ألمان لخفر السواحل الليبيين ممن تصرفوا بطريقة غير مقبولة تماما وغير قانونية” فيما أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية “ستيفن هيبيستريت” مواصلة مراقبة حظر الأسلحة ومنع التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا.

وأضاف “هيبيستريت”: إنه بموجب التفويض البحري الموسع الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان الألماني ستساعد هذه المراقبة في محاربة نموذج الأعمال لشبكات الاتجار بالبشر.

ترجمة المرصد – خاص

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