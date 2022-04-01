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نورلاند: توحيد المركزي خطوة داعمة للمصالحة في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على أن يكون التقدم الذي تم إحرازه على صعيد إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي أحد جوانب عملية المصالحة الأوسع، التي ينبغي أن تستمر في جميع القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء نورلاند، الجمعة، مع كلٍّ من محافظ المصرف الصديق الكبير ونائبه علي الحبري في العاصمة التونسية، حيث اطلع على الجهود المستمرة لإعادة التوحيد.

وعبر نورلاند، خلال تغريدة نشرها عبر حساب السفارة الأميركية الرسمي على موقع تويتر، عن أمل بلاده في أن تجلب عملية توحيد قطبي المصرف المركزي فوائد ملموسة للشعب الليبي.

وكان الكبير والحبري قد عقدا، الخميس، اجتماعًا؛ لمتابعة التقدم المحرز في عملية إعادة توحيد قطبي المصرف.

ووفق بيان مقتضب للمصرف المركزي؛ فإن الاجتماع بحث تنفيذ الخطة المشتركة بشأن إرسال سيولة نقدية للمصارف التجارية بالمنطقة الشرقية بقيمة مليار دينار، والتي وصل منها فيما سبق ما قيمته نصف مليار دينار .

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قناة 218 الليبية

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