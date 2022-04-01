تجمع الساحل والصحراء يوفد بعثة إلى ليبيا

أخبارليبيا 24

قررت الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء. إيفاد بعثة من المجلس إلى ليبيا لتقييم الوضع الأمني تحسبا لقرار إعادة مقر التجمع إلى طرابلس.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع التحضيري للدورة العادية الـ21 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء. والذي احتضنته الرباط بين 28 و30 مارس الحالي.

واعتبر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية. أنّ قرار تحديد مقر تجمع دول الساحل والصحراء يقع ضمن الاختصاص الحصري لمؤتمر رؤساء الدول أو الحكومات.

ونوه تجمع دول الساحل والصحراء بـالتقدم المحرز في ليبيا. مرحبا بالتطورات الإيجابية للأوضاع السياسية في معظم البلدان الأعضاء.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن أسفهم لـ«استمرار ظاهرة الإرهاب». مؤكدين أنّ إحداث مركز لمكافحة الظاهرة يشكل إحدى الإجابات التي يتعين على التجمع استكمالها من خلال التعاون الوثيق بين المصالح الوطنية لمكافحة هذه الآفة.

ودعا إلى التكامل الناجع لأنشطة التجمع مع المنظمات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى لتفادي الازدواجية.