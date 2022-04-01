شركة الكهرباء تعزز الشبكة عبر محطة كهرباء السرير بــ250 ميغاوات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن الدخول بالوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء السرير على الشبكة الكهربائية بقدرة 250 ميغاوات.

وذكرت الشركة في تدوينة لها على الصفحة الرسمية، أن عناصرها أجرت الكشف المصغر عن الوحدة الغازية بعد 8 آلاف ساعة تشغيل، وأنجز العمل فنيو ومهندسو المحطة بالتنسيق مع شركة سيمنس الألمانية عن طريق الدعم الفني عن بُعد.

وتجدر الإشارة إلى أن الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء أحمد حسين، قد طمأن في تصريح سابق الليبيين عن الوضع العام الحالي للشبكة الكهربائية، ووصفه بالجيد، وقال إنه لا يوجد أي عجز يُذكر وإن وُجد فبقيمٍ بسيطة ولفترات محدودة تتم معالجتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية