تعرض أربع قنوات تونسية وليبية وجزائرية ومغربية خلال شهر رمضان سيتكوم “فندق المغرب العربي”، وهو أول سيتكوم مغاربي كوميدي من إخراج التونسي سلمان الشاوش.

هذا العمل من بطولة عدد من الفنانين من المغرب العربي، من بينهم إكرام عزوز وكوثر بلحاج من تونس وخدوجة صبري وزياد صبحي من ليبيا ومراد خان من الجزائر وحسن ميكيات من المغرب.

ويروي هذا العمل، وفق ما أفاد به الممثل التونسي إكرام عزوز في تصريحات إعلامية، قصة نزل عريق وعتيق يترك الأب “توفيق” إلى ابنه “عزوز” مهمة تسييره وإدارته، إلا أن تفشي أزمة كورونا وما تسببت فيه من حظر جولان وحجر صحي وغلق الحدود أثقلت كاهل “عزوز” ووضعته في وضع مادي حرج جراء تراجع المداخيل وتفاقم الديون.

ومن هناك تنطلق مغامرات “عزوز” في مواجهة العراقيل التي تتضاعف يوما بعد يوم ليواجه في كل حلقة مشكلة جديدة، إلا أن عزوز يصمد في وجه الإفلاس ويقاتل بشتى الطرق للحيلولة دون بيع فندقه بالمزاد العلني أو هدمه واستغلال أرضه لينجح في النهاية في إنقاذ الفندق.

وينقد هذا العمل، وهو من جنس الكوميديا الهادفة، عديد الظواهر الاجتماعية السلبية على غرار الانتهازية والصراع بين الأجيال والصراع بين الحب والمادة.

يشار إلى أن المشاركين في هذا “السيتكوم” يتحدثون بلهجاتهم الأصلية، في إشارة إلى أن الدراما بمقدورها توحيد الشعوب، وإن بواسطة اللهجات المحلية لكل بلد.