منظمة العفو الدولية: ندين قتل الشريري على يد قوة العمليات المشتركة في مصراتة الممولة من الدولة

ليبيا – أصدرت منطقة العفو الدولية تقريرًا عن مقطع مصور صادم لعملية إعدام خارج نطاق القضاء نفذتها “قوة العمليات المشتركة” بأحد شوارع مدينة مصراتة.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أكد أن فعل هذه “الميليشيا المسلحة” الممولة بأموال الدولة يمثل تذكيرًا قاتمًا بالعواقب المميتة لإفلات الميليشيات والجماعات المسلحة من العقاب في ليبيا، مشيرًا لاستعراض مختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة المقطع الذي التقطته كاميرا أمنية.

وأضاف التقرير: إن القطع تم تصويره في الـ6 من مارس الماضي ويظهر فيه الطيب الشريري البالغ من العمر 27 عامًا، وهو يهرب من رجال مسلحين قبل أن يطلقوا عليه الرصاص، فيما تم إطلاق واحدة منها على الأقل من مسافة نحو 7 أمتار.

وتابع التقرير: إن المقطع أظهر الشريري بعد ذلك وهو ينهار على الأرض فيما يحيط به 8 رجال يرتدون زيًا عسكريًا قبل أن يقتادوه إلى مؤخرة سيارة عسكرية عليها شعار ظاهر للقوة التي شاهد وفد المنظمة مثلها خلال زيارة إلى مدينة مصراتة في فبراير الماضي.

ونقل التقرير عن ديانا الطحاوي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة قولها: “إن عملية القتل هذه عن قرب وفي وضح النهار إنما هي مثال مخيف آخر على الإفلات الراسخ من العقاب الذي تحظى به الميليشيات التي مرت جرائمها من دون عقاب لفترة طويلة جدًا”.

وأضافت الطحاوي قائلة: “يجب على السلطات الليبية أن تحقق بسرعة وفعالية في عملية الإعدام خارج نطاق القضاء هذه وضمان محاسبة المسؤولين عنها. إنه لأمر مشين أن تكافئ السلطات الليبية بشكل مستمر، هذه الجماعات المسيئة على سلوكها الإجرامي”.

وقالت الطحاوي: “يجب على السلطات التوقف على وجه السرعة عن تمويل الميليشيات ودمج أفرادها في مؤسسات الدولة من دون التدقيق لإبعاد أولئك المشتبه بهم بشكل معقول في المسؤولية عن الجرائم بموجب القانون الدولي”. فيما تحدث التقرير عن توثيق المنظمة مرارًا وتكرارًا لهذه الجرائم.

وأضاف التقرير: إن هذه الميليشيا متورطة في عمليات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي وتواصل نشاطها مع الإفلات التام من العقاب. مؤكدًا أن تقرير التشريح الأولي لجثة الشريري في الـ6 من مارس الماضي تم الإطلاع عليه من قبل المنظمة.

وتابع التقرير: إن نتائج التشريح أظهرت إصابة الشريري بطلقة في ظهره وجروح في ساقه، في ظل تقاعس السلطات الليبية عن تقديم الجناة إلى العدالة ممن اعتقلوه قبل أسابيع من قتله ويقوم بعد إطلاق سراحه بنشر مقطع مصور مباشر اتهم فيه عناصر الميليشيا بضربه ليصار لاعتقاله مرة أخرى لمعاقبته على ذلك.

وقالت الطحاوي: “يجب مواجهة استمرار عدم رغبة السلطات الليبية في كبح جماح المليشيات والجماعات المسلحة والحرص على إبعاد الأشخاص المشتبه بشكل معقول في ارتكابهم جرائم منصوص عليها في القانون الدولي من مناصب تسمح لهم بارتكاب مزيد من الانتهاكات أو التدخل في التحقيقات أو تمنحهم الحصانة”.

واختتمت الحاوي بالقول: “المواجهة تتم عبر تمديد أعضاء المجتمع الدولي ولاية بعثة تقصي الحقائق إلى ما بعد يونيو المقبل لتمكينها من استكمال مهمتها الحاسمة”.

ترجمة المرصد – خاص

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