بلينكن يعيد الملف الليبي لواجهة الاهتمام الأمريكي

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لتنفيذ استراتيجية العشر سنوات لمنع الصراع في ليبيا وعدد من الدول الأخرى.

وأضاف بلينكن في تغريدة له، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستعمل جنباً إلى جنب مع شركائها من الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ استراتيجية العشر سنوات لمنع الصراع وبناء المرونة في دول هايتي وليبيا وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة وغرب أفريقيا الساحلية.

ويرى مراقبون في الخطوة الأمريكية عودة اهتمام الدبلوماسية الأمريكية بالملف الليبي، ورغبة في تحقيق انخراط أكبر، بعد أن احتلت الأزمة الليبية أدواراً ثانوية في عهد إدارة الجمهوريين للولايات المتحدة.

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