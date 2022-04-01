بوشناف: التوافق الدولي أساسي للحل ولا بد أن يحدث عاجلا

قال مستشار الأمن الوطني إبراهيم بوشناف، إن أعمال مجلس الأمن الوطني توقفت منذ 2011 حتى إعادة تفعيله بموجب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 بمنحنا صفة مستشار الأمن الوطني، ثم بموجب قرار لاحق أعيدت تسمية المجلس ليصبح “مجلس الأمن القومي”، وأن يعامل المستشار ماليا وإداريا معاملة “نائب رئيس الوزراء”.

بوشناف، أضاف في تصريحات صحفية، أن ما نراه بشأن الوضع الحالي، فهو أن طول المراحل الانتقالية لن يكون في مصلحة الوطن، إذ يشجع النزعات الانفصالية ويدفع باتجاه انحلال الوطن وتفسخه، وكان الأفضل تشكيل حكومة كفاءات مصغرة تُنجز العملية الانتخابية غيرَ أن المحاصصة التي فُرضت على الحكومتين المتنازعتين عرقلت ذلك، وأنا هنا لا أنتقص من قدر الوزراء في الحكومتين.

وتابع قائلًا: “عقدنا عديد الاجتماعات مع كل الفاعلين في الملف الليبي محليا ودوليا للدفع بالعملية الانتخابية قدما، ولاحظنا حرص الجميع على ذلك، لكن الخطوات العملية لم تبدأ بعدُ على الرغم من تأكيد مفوضية الانتخابات جاهزيتها لإنجازها، ويعلم الجميع حجم وتأثير التدخل الدولي، وكل ينظر بعين مصلحته، والبعض يرى أن الأزمة الليبية قابلة لتأجيل الحل، وهذا خطأ”.

واختتم قائلًا: ”التوافق الدولي أساسي للحل، ولا بد أن يحدث عاجلا، وحينها سيتمكن الليبيين من وضع ركائز البنيان لدولتهم المنشودة، ومسألة الأمن الغذائي تتطلب معالجات عاجلة، ونتيجة للأزمة السياسية في ليبيا وانقسام المؤسسات الذي عاد للظهور، عقدنا اجتماعا مع رئيس اتحاد الغرف التجارية للترتيب مع القطاع الخاص ليقوم بدوره في تأمين وصول ما تحتاجه ليبيا من المواد الغذائية وتحديدا الدقيق وزيت الطعام، و تنظيم داعش في ليبيا ليس بالقوة التي يحاولون تسويقها، ووجوده مجرد بؤر محدودة التأثير تتم مراقبتها والتعامل معها”.