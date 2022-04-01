المدعي العسكري: استكمال التحقيقات في واقعة التعديات على مقر المجمع الصناعي بالخمس

قام عضوا لجنة التحقيق بالتعديات على عقارات الجيش الليبي بمكتب المدعي العام العسكري ومندوب اللجنة بالمنطقة الوسطى بالإنتقال لمقر المجمع الصناعي كعام بالخمس وذلك استكمالاً للتحقيقات في واقعة التعديات التى طالت مقرات المجمع وقطع الأراضي المخصصة له.

وبحسب بيان، تم الإجتماع بمقر المجمع باللجنة المكلفة من جهاز التصنيع العسكري ومجمع الصناعي كعام ولجنة مكلفة من مشروع كعام الزراعي ( أ ) ومنذوب عن مديرية أمن الخمس ومدير مصلحة أملاك الدولة الخمس وبحضور أفراد إستخبارات الخمس ومأمور الضبظ القضائي من الشرطة العسكرية الخمس.

و تم مناقشة التداخل في الحدود الشرقية للمجمع مع مشروع كعام الزراعي والإتفاق على إعتبار طريق سد وادي كعام كحد فاصل من الناحية الشرقية للمجمع عن مشروع كعام الزراعي وتم فتح طريق سد وادي كعام بناءً على أمر المدعي العام العسكري بفتحها من أمام البوابة الرئيسية للمجمع وتكليف مديرية أمن الخمس بتأمين الطريق .