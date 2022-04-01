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السفارة الإيطالية تهنئ الليبيين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

تقدم السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيوزيبي بوتشينو غريمالدي، أصالة عن نفسه ونيابة عن فريق عمل السفارة. بأجمل وأخلص التهاني بقدوم شهر رمضان المبارك .

وتمنى السفير الإيطالي لدى ليبيا للشعب الليبي الكريم التقدم والاستقرار والازدهار في هذا الشهر الكريم  .

وأعلنت لجنة تقصّي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم السبت الثاني من شهر أبريل عام 2022 مـ هو بداية  شهر رمضان المبارك  .

يشار إلى أن والدول التي أعلنت عن السبت الأول من شهر رمضان المبارك هي  : السعودية، والإمارات، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والكويت، وقطر، وتونس،   ومصر، والسودان، والجزائر .

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اخبار ليبيا 24

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