السفارة الإيطالية تهنئ الليبيين

أخبار ليبيا 24

تقدم السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيوزيبي بوتشينو غريمالدي، أصالة عن نفسه ونيابة عن فريق عمل السفارة. بأجمل وأخلص التهاني بقدوم شهر رمضان المبارك .

وتمنى السفير الإيطالي لدى ليبيا للشعب الليبي الكريم التقدم والاستقرار والازدهار في هذا الشهر الكريم .

يتقدم السفير الإيطالي لدى #ليبيا، جيوزيبي بوتشينو غريمالدي، أصالة عن نفسه ونيابة عن فريق عمل السفارة، بأجمل وأخلص التهاني بقدوم شهر رمضان المبارك، متمنيًا لليبيا ولشعبها الكريم كل تقدم وإستقرار وإزدهار.#ramadankareem الصورة من @Hiba76Sh pic.twitter.com/nWZTxGx1wd — Italy in Libya (@ItalyinLibya) April 1, 2022

وأعلنت لجنة تقصّي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم السبت الثاني من شهر أبريل عام 2022 مـ هو بداية شهر رمضان المبارك .

يشار إلى أن والدول التي أعلنت عن السبت الأول من شهر رمضان المبارك هي : السعودية، والإمارات، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والكويت، وقطر، وتونس، ومصر، والسودان، والجزائر .