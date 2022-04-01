دار الافتاء الليبية تعلن غدا السبت اول أيام شهر رمضان المبارك 1443

أعلنت دار الافتاء الليبية ان يوم غدا السبت 2 ابريل غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443 هجري.

وأصدرت الافتاء الليبية بياناً فيما يلي نصه ” اطلعَ مجلسُ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ بدار الإفتاءِ، على التقاريرِ المقدَّمة إليهِ مِن الجهات المختصة، المكلفة برصد الأهلة ودخول الشهور القمرية.

وحيث إنَّه قد ثبت الحكم برؤية الهلالِ هذهِ الليلة، في بعضِ الأقطار الإسلامية، فقد قررَ المجلسُ أنَّ غدًا السبت هو أولُ أيامِ شهرِ رمضان المبارك، لعام 1443 للهجرة النبوية، الموافق لليوم الثاني من الشهر الرابع، لعام ألفين واثنين وعشرين إفرنجي؛ عملاً بمَا ذهبَ إليه جمهورُ أهلِ العلمِ، مِن الأخذِ باتحادِ المطالعِ، وأنه إذا ثبتَ الهلالُ في بلدٍ عمَّ جميعَ الآفاقِ والبلاد القريبةِ، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (صُومُوا لرؤيتِهِ، وأفطروا لرُؤيتِهِ، فإنْ غُمِّي عليكم الشهرُ فعدُّوا ثلاثين)، وفي رواية: (فأكمِلُوا عدةَ شعبانَ ثلاثينَ) متفقٌ عليه.”