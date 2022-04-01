نقابة الخبازين بنغازي: التجار هيمنوا على الدولة وأصبحت عاجزة عن الدفاع عن مواطنيها

أكد رئيس النقابة العامة للخبازين بنغازي محمود العريبي على أن أسعار الخبز شهدت ارتفاعات غير مسبوقة ووزير الاقتصاد أصدر قرارين تم تعطيلهما من التجار.

العريبي أشار في تصريحات خاصة بقناتنا، إلى أن وزير الاقتصاد أصدر قرارًا في شهر 11 مقتضاه أن قنطار الدقيق بـ 190، ولم يتم تفعيله، وأصدر قرارًا بـ376 ولم يفعّل كذلك، علمًا بأنهم اجتمعوا مع وزارة الاقتصاد وشركات المطاحن والموردين للسلعة ويعتبر السعر متفقًا عليه، لكن للآن لم ينفذ.

ولفت إلى أنه في بنغازي وصل قنطار الدقيق لـ 310 جنيه، والزيت لـ 13 دينارًا، أما السكر فـ190، مبينًا أن ارتفاع الأسعار فرض على الجميع.

وعلق على القرار الصادر من وزارة الاقتصاد بضبط أسعار بعض السلع الأساسية قائلًا: “لو كان طُبق ونفذ من قبل التجار كان يحل المشكلة، لكن بداية المؤامرة على الشعب الليبي بدأت يوم ألغيت المؤسسة الوطنية للسلع التموينية وحل مكانها صندوق موازنة الأسعار، والتجار أصبحوا يوردون للدولة الليبية، التجار سبب الإشكاليات في ليبيا وقرار وزير الاقتصاد يصدر ويأتي صاحب مطحنة ويوقفه هذا لا يجوز. كل شيء يأتي لنا من الخارج حتى الخيط، التجار هيمنوا على الدولة الليبية وأصبحت عاجزة عن الدفاع عن مواطنيها وسياسة الحكومات السبب ومصرف ليبيا المركزي أيضًا”.

وبشأن ما يتم تداوله عن وجود مخابز وهمية بيّن بالقول:” الكلام ليس له أساس من الصحة، ومن كان يوزع الدقيق الحكومة وعن وزارة الاقتصاد وتعد كشوفات التوزيع، نحن لسنا سارقين وليس لدينا أي دور. التاجر اليوم يقطع السلعة عنك ويبيعها بأسعار مضاعفة، على الأقل مؤسسة الأسعار كانت تبيعها لنا بسعر ثابت، هناك قرار من وزير الاقتصاد أن الـ 20- 25 كيلو تباع للمخابز فقط، ولليوم لم ينفذ من قبل التجار بسبب مآربهم”.