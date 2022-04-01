السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا

أعلنت لجنة تقصي الأهلة، رسمياً، أن يوم السبت هو الأول من شهر رمضان، بعد ثبوت رؤية الهلال ليكون الجمعة هو المتمم لشهر شعبان.

وأكد عضو لجنة رصد الأهلة هيثم فطح لـ218، أن ولادة الهلال كانت على تمام الساعة 8:26 صباحاً، بينما غروب الشمس كان عند الساعة 7:27 دقيقة، وغروب القمر سيُسجل عند الساعة 7:40 حيث سيمكث الهلال 20 دقيقة وهي من المعايير المؤهلة لرؤية واعتماد تحقق الرؤية.

وأضاف فطح أن الظروف كانت ملائمة لرؤية الهلال رغم الأتربة في الأجواء، مشيراً لتوزع لجان الرصد في مناطق غريان وسبها وزوارة والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى العاصمة طرابلس.

وكانت فرق الرصد والتحري قد باشرت عصر الجمعة تحري الهلال في مواقع مختلفة من البلاد، مدعومة بمناظير ومراقب وتجهيزات تقنية حديثة، ويتوافق ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في ليبيا مع ثبوت رؤيته في دول إسلامية أخرى كالسعودية ومصر، بينما تعذر رؤيته في دول سلطنة عمان وماليزيا ومملكة بروناي التي اعتبرت السبت متمماً لشعبان والأحد أول أيام شهر رمضان.

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