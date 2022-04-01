الولايات المتحدة تجدد التزامها بتعزيز الاستقرار في ليبيا

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن استراتيجية الولايات المتحدة التي استمرت 10 سنوات لتعزيز الاستقرار في ليبيا، تُظهر التزامًا أمريكيًا مستدامًا يتجاوز المدى القصير.

وأضاف نورلاند في تغريدة له، الجمعة، أن الولايات المتحدة تعمل “من أجل المصالحة الليبية وإعادة التوحيد، في ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام الليبيين”.

وتأتي تغريدة نورلاند تعليقاً على إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن ليبيا رفقة دول أخرى تأتي ضمن استراتيجية الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار، في موقف عدّه مراقبون مؤشراً على عودة الاهتمام الأمريكي بالملف الليبي.

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