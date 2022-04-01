الحويج: استقرار ليبيا ينعكس مغاربيا

قال رئيس حزب حركة المستقبل عبدالهادي الحويج، أنه تناول خلال لقائه برئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية النعم ميارة صباح امس الخميس بالرباط ، مستجدات العملية السياسية في ليبيا ،وأهمية بذل الجهود الأخوية المشتركة من اجل ضمان استقرار ليبيا سياسيا باعتبارها جزءا هاما من الفضاء المغاربي،

وأضاف الحويج، في تصريحات صحفية، أن اللقاء “اكد على لزوم المضي في المصالحة الوطنية الليبية الشاملة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تلبية لرغبة الشعب الليبي التي تأكدت في الإقبال على التسجيل في الاستحقاق الانتخابي”.

وواصل الحويج قائلا أن أنه “وجد في رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية ، تأييدا للعمل المشترك بين البلدين الشقيقين للوصول الى مستقبل أفضل لليبيا وهو ما ينعكس على المنطقة المغاربية وإفريقيا بصفة عامة،

وختم الحويج تصريحه قائلا أن “اللقاء أكد على أن الحل تصنعه إرادة الليبيين من خلال الالتقاء على إعلاء مصلحة ليبيا وأمنها واستقرارها”.