خارجية الدبيبة: مباحثات لإعادة العمالة الفيتنامية إلى ليبيا

التقى مدير إدارة شؤون آسيا وإستراليا بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “احمد سالم النعاس” نائب وزير الخارجية الفيتنامي “فام كوانغ هيو” اليوم بمقر الوزارة فى هانوي، حيث قام النعاس بتسليم رسالة من وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” لنظيرها وزير الخارجية الفيتنامي.

كما أجرى “أحمد النعاس” اجتماعاً أخر خلال هذا اليوم مع مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا “بوي هانام” ومدير إدارة البروتوكول بوزارة الخارجية الڤيتنامية “نيجوني ڤيت دونغ” لبحث إعادة فتح السفارة الڤيتنامية في طرابلس ولوضع كافة الترتيبات اللازمة لمباشرة أعمالها من داخل العاصمة طرابلس وكذلك عودة الشركات والعمالة الڤيتنامية إلى ليبيا.