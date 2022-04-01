هون.. رجال الإطفاء يسيطرون على حريق شب بسكن الطلبة في كلية الهندسة

شب حريق -الجمعة- في إحدى قواطع القسم الداخلي في كلية التقنية الهندسية بمدينة هون، وطالت النيران عدداً من غرف الطلبة الدارسين بالكلية، فيما هرع رجال المطافئ بمساعدة الطلبة لإطفاء الحريق، بمقر الكلية الواقع في وسط المدينة.

ووفقاً لما أفادت به إدارة الكلية، لا وجود لأضرار بشرية إثر الحريق، فيما أفاد شهود بأن سبب الحريق تخزين أحد القاطنين بالقسم الداخلي لوقود السيارات نوع “بنزين”، فيما باشر قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الجفرة بالتحقيقات اللازمة للتأكد من أسباب الحريق.

وتجدر الإشارة إلى أن كلية التقنية الهندسية بهون إحدى أعرق كليات الهندسة في ليبيا، تأسست في منتصف سبعينيات القرن الماضي تحت مُسمّى المعهد العالي للميكانيكا والكهرباء، وعلى مدار عقود خرج آلاف المهندسين من كافة مدن ليبيا وتعرض في العقد الأخير للأهمال، خاصة فيما يتعلق بسكن الطلاب وإعاشتهم وكان لمدير الشؤون الإدارية بالكلية مداخلة عبر 218 في شهر مارس الماضي، سلّط من خلالها الضوء على ما تعانيه الكلية وطلابها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية