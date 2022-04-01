جويلي يبحث مع مصلحة الجمارك مكافحة التهريب والمخدرات

العنوان – طرابلس

بحث آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي مع مدير عام مصلحة الجمارك اللواء سليمان علي سالم وضع الحلول المناسبة وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة المشتركة لمكافحة التهريب والمخدرات.

وناقش الاجتماع في مكتب جويلي الأربعاء ما تم تنفيذه من إجراءات وفق الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المنطقة الغربية.

وأكد الحاضرون على ضرورة فرض هيبة الدولة على كامل أراضيها ومنافذها الحدودية من خلال مكافحة كافة مظاهر التهريب، وفق القوانين والنظم والتشريعيات السارية وبالتنسيق مع النيابة العامة.