إيطاليا تتجه إلى إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي

شهدت مدينة طرابلس اجتماعاً ليبيّاً إيطاليّاً، للتباحث في إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي، ومثّل الجانب الليبي في الاجتماع وزير النقل بحكومة الوحدة الليبية محمد الشهوبي، قابله في الجانب الإيطالي ممثلون عن كونسورتيوم إينيس الإيطالي، بحضور السفير الإيطالي “جوزيبي بوتشينو”.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن بوتشينو أن المحادثات الليبية الإيطالية ركزت على “الاستئناف المرتقب لأعمال إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي”، ويُعد استئناف هذا المشروع الذي حصل على خطابات اعتماد من مصرف ليبيا المركزي، “أحد أكثر النتائج الملموسة للدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية والزيارات المتكررة لليبيا من قبل وزير الخارجية لويجي دي مايو، وبعثة رئيس الوزراء ماريو دراجي إلى طرابلس”.

يُذكر أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 80 مليون يورو لبناء محطتين، واحدة للرحلات الداخلية والأخرى دولية، مع مرافق المطار الأخرى التي تسمح بافتتاح المطار.

وتجدر الإشارة إلى أن الأعمال الموكلة إلى كونسورتيوم إينيس الإيطالي قد علّقت عدة مرات، آخرها بسبب الحرب التي جعلت المطار خط مواجهة من أبريل 2019 إلى يونيو 2020، وقبل ذلك أغلق مطار طرابلس الدولي في صيف 2014 بعد تعرضه لأضرار في الاشتباكات بين التشكيلات المسلحة المتصارعة آنذاك، حيث تعرض للحرق والتدمير إبّان الاشتباكات التي وقعت في سنة 2014 بين قوات تابعة لما عُرف حينها بفجر ليبيا، في مواجهة مع تشكيلات مسلحة محسوبة على الجيش.

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