الحويج يبحث تعزيز التبادل التجاري مع الجانب التونسي – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الجمعة اوجه التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التبادل التجاري بين الجانب التونسي وذلك خلال لقائه مع وزيري التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة بن حمزة ، والصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي بجمهورية تونس الشقيقة أمس الخميس.

وبحسب صفحة الوزارة على الفيسبوك فقد استعرض اللقاء الوزاري المنعقد بمقر وزارة التجارة. وتنمية الصادرات آلية مراجعة وتفعيل اتفاقية التبادل الحر والعمل باتفاقية شهادة. المطابقة بين البلدين.

كما بحث إنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الافريقية. ورفع مستوى الصادرات بالتنسيق بين مركز تنمية الصادرات التابع لوزارة. الاقتصاد والتجارة و وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية ، وتسهيل حركة. رجال الاعمال والإجراءات المالية ، وكذلك تنظيم وضبط حركة السلع والأدوية. والمعدات الطبية بين البلدين.

وأشار خلال كلمته على التعاون التاريخي بين البلدين وضرورة البدء بمرحلة جديدة تهدف الى رفع مستوى التبادل التجاري و تحقيق التبادل الاقتصادي.

وأكد على أهمية دعم وتفعيل الغرفة الليبية التونسية المشتركة للنهوض بالقطاع الخاص. وتسهيل حركة رجال الاعمال والإجراءات المالية في اطار تنشيط قطاعات التجارة. والصناعة والاستثمار.

في حين طرق لطرح المشاكل والعراقيل التي تواجه رجال الاعمال الليبيين على أراضي الجمهورية التونسية وسُبل تذليلها.

وحضر اللقاء مستشار وزير الاقتصاد والتجارة ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي. بالوزارة ومدير إدارة الصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة.

كما حضر من ا لجانب التونسي المدير العام للديوان التونسي للتجارة و المدير العام لصيدلية. المركزية التونسية والمدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور و وزارة. الاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي التونسي و وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.