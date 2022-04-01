باشاغا: شهر رمضان فرصة لتوحيد صفوفنا ونبذ الفرقة والخلافات

العنوان – طبرق

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الجمعة إن شهر رمضان فرصة لتوحيد صفوفنا ونبذ الفرقة والخلافات.

واضاف باشاغا في بيان تهنئة وجهه للشعب الليبي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المباراك أن هذا الشهر فرصة للتكاتف من أجل وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والنهوض بليبيا إلى أعلى المستويات.

وقال رئيس الحكومة :”بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أتقدم، باسم الحكومة الليبية، بأحر التهاني وأطيب الأماني للشعب الليبي وللأمة الاسلامية جمعاء، راجيا من الله عز وجلّ أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات”.

وتابع :”كما نسأل الله تعالى خلال هذه الايام المباركة أن يجمع شمل الليبيين ويعزز روح التسامح والوحدة بينهم، وأن يحفظ هذا البلد العزيز من كل سوء ويحميه من كل مكروه”.