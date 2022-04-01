مشغل خياطة بجالو يوفر 80 فرصة عمل لذوات الدخل المحدود

افتتح بمدينة جالو مشغل للخياطة يستهدف تشغيل 80 سيدة من ذوي الدخل المحدود، حيث يحوي أكثر من 100 آلة و طاولة خياطة.

ويأتي افتتاح هذا المشغل تنفيذًا للشراكة بين مفوضية المجتمع المدني و جمعية النهضة بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، في إطار تمكين المشروعات الصغرى بالمدينة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأفادت مديرة المشغل غزلان بشير، في تصريح لـ “218”، أن المؤسسة الوطنية للنفط تكفلت بتقديم تدريب للنساء المستهدف تشغيلهم، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي بالخطوط كافة بعد شهر رمضان.

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