بحضور الدبيبة وقادة الجماعات المتطرفة.. الغرياني: تمكين المحكمة العليا من السلطة استنساخ للتجربة المصرية

قال المفتي المعزول من مجلس النواب الليبي، الصادق الغرياني، إن تمكين المحكمة العليا من السلطة استنساخ للتجربة المصرية لتنصيب حاكمًا عسكريًا سيسيًا رقم 2″، على حد تعبيره.

الغرياني، وفي كلمة له بحضور عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية وعماد البناني رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أضاف: ”يجب التمسك بخيار الانتخابات وحث الحكومة على إجرائها في الموعد الذي عاهدتنا به”، على حد قوله.

ولفت إلى أن “إجراء الانتخابات يتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة أن تعين الحكومة على ذلك ليتأتى لها أداء الانتخابات في موعدها وبما يضمن نزاهتها ونجاحها”، بحسب تعبيره.

وتابع: ”نداء الميادين والهتافات بلا للتمديد صارت شعار هذه المرحلة وليست خاصة بمجلسي الدولة والنواب”، وهذه الهتافات تعم كل جسم جديد مقترح من البعثة الأممية التي تلوح لنا هذه الأيام بتسليم الحكم إلى المحكمة العليا”، بحسب تعبيره.

واستطرد: ”يريدون أن يدخلوا ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة وهم لا يعيشون إلا على هذه المراحل الانتقالية”، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن “تمكين المحكمة العليا هو باب من أبواب التمديد والخداع الذي عودتنا عليه الهيئات الدولية”، بحسب تعبيره.

ونوه بأنه يدعو كافة القوات الفاعلة والحيوية في الساحات أن ترفض تمكين المحكمة العسكرية من السلطة، متابعا: ”لدينا آلاف الرجال والنساء معتقلون في سجون لا تحفظ الكرامة ويُعذبون ويُهانون مثل سجن جهاز الردع بمعيتيقة”، بحسب تعبيره.

واختتم كلمته قائلا: ”أهون ما سمعته من أصناف التعذيب أن المسجونين يوضعون في غرفة مكتظة ينامون فيها بالمناوبة”، بحسب تعبيره.